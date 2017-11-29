Иранцы просят ведущую одеться «прилично» для жеребьевки ЧМ
Тысячи жителей Ирана обратились к российской телеведущей Марии Командной с просьбой «одеться прилично» для жеребьевки финальной части Чемпионата мира по футбоу-2018.
По иранским законам, государственный канал IRIB должен будет прервать трансляцию, если в кадре появится оголенная женщина.
«Пожалуйста, помоги нам и выбирай свой наряд так, чтобы мы могли посмотреть всю церемонию», — написал один из болельщиков в комментариях к посту Марии в Instagram.
В ответ, телеведущая дала обещание одеться «прилично».
Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве, сообщает «РИА Новости».
Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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