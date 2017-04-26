Иранский корабль вынудил ракетный эсминец США изменить курс
Эсминец ВМС США Mahan изменил курс при встрече с иранским кораблем в Персидском заливе.
Как уточняется в материале, экипаж американского эсминца при совершении маневра принял решение привести в готовность имеющееся в наличии вооружение.
Во время инцидента, иранский боевой корабль подошел на расстояние 914 метров к американскому эсминцу. Mahan решил остаться на безопасном расстоянии, включив опознавательные огни, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал Fox news.
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