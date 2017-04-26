Иранский корабль вынудил ракетный эсминец США изменить курс

Эсминец ВМС США Mahan изменил курс при встрече с иранским кораблем в Персидском заливе.

Как уточняется в материале, экипаж американского эсминца при совершении маневра принял решение привести в готовность имеющееся в наличии вооружение.

Во время инцидента, иранский боевой корабль подошел на расстояние 914 метров к американскому эсминцу. Mahan решил остаться на безопасном расстоянии, включив опознавательные огни, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал Fox news.