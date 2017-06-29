В иранских СМИ появились сообщения о смерти лидера ДАИШ
СМИ Ирана опубликовали снимки умершего человека, внешне похожего на лидера террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Фото, в частности, появились на сайте телекомпании IRIB. При том для сравнения рядом были помещены прижизненные снимки главы группировки. Впрочем, официально информация о том, что аль-Багдади уничтожен, пока не подтверждается.
Ранее о возможной гибели лидера террористов заявили в Минобороны России. В ведомстве предположили, что он мог быть уничтожен во время авиаудара, нанесенного ВКС РФ в южном предмете Ракки в конце мая.
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