В иранских СМИ появились сообщения о смерти лидера ДАИШ

СМИ Ирана опубликовали снимки умершего человека, внешне похожего на лидера террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Фото, в частности, появились на сайте телекомпании IRIB. При том для сравнения рядом были помещены прижизненные снимки главы группировки. Впрочем, официально информация о том, что аль-Багдади уничтожен, пока не подтверждается.

Ранее о возможной гибели лидера террористов заявили в Минобороны России. В ведомстве предположили, что он мог быть уничтожен во время авиаудара, нанесенного ВКС РФ в южном предмете Ракки в конце мая.