Иранские законодатели пожелали США «смерти»
Парламент Ирана бурно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о расторжении ядерной сделки.
Депутаты под выкрики «Смерть Америке!» сожгли бумажный флаг США. Вместе с ним парламентарии спалили также лист бумаги, симовлизирующий ядерную сделку, сообщает Associated Press.
В Тегеране отметили, что будут продолжать взаимодействие со странами-участницами сделки, не последовавшими примеру США, - Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. В то же время президент Ирана Хасан Рухани не исключил того, что ядерная программа может быть возобновлена в любой момент.
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