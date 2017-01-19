Иранская спортсменка оказалась в тюрьме из-за селфи с тренировки

Правоохранительные органы Ирана задержали и заключили под стражу спортсменку, которая выложила в сетях селфи со своих тренировок бодибилдингом.

В европейском представлении на фотографиях не запечатлено ничего предосудительного, однако в Иране снимок женщины в майке с короткими рукавами считается нарушением общепринятых правил. Здесь «обнаженной» считается женщина, даже если она находится без головного убора, в общественных местах слабому полу запрещено демонстрировать голые руки и ноги.

Имя арестованной спортсменки не сообщается, но пользователи сетей вычислили, что речь идет о Ширин Нобахари, одной из двух представительниц Ирана, регулярно участвующих в международных соревнованиях по бодибилдингу, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается также, что Нобахари заключили под стражу, так как она не смогла внести за себя залог.