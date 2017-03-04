В Иране завершились испытания ЗРК С-300
В Иране успешно завершились испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-300.
По данным агентства «Tasnim», «пуском ракеты с этого комплекса были поражены и уничтожены предполагаемые цели». В ходе операции комплексом управляли иранские военные. Были проведены ученые стрельбы по нескольким воздушным целям.
Российский комплекс С-300 поразил мишени в том числе в условиях радиолокационных помех и при наличии ложных целей.
Стоимость контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-300 составляет примерно один миллиард долларов. В конце октября 2016 года посол Ирана в России Мехди Санаи рассказал, что Россия полностью выполнила свои обязательства по данному соглашению.
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