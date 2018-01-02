В Иране возросло число жертв беспорядков
Количество погибших в результате беспорядков возросло до 20 человек. Еще 450 человек задержаны.
Шесть человек были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан. Протестующие намеревались похитить оружие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Основанием для них стали сложная экономическая ситуация и рост цен. По словам президента страны Хасана Рухани, причиной недовольства населения могут быть не только внутренние проблемы, но и подстрекательство из-за рубежа.
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