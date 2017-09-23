В Иране успешно протестировали новую баллистическую ракету

В Иране прошли испытания новой баллистической ракеты Khorramshahr, дальность полета которой составляет 2 тыс. километров.

Как сообщает «РИА Новости», ракета может нести сразу несколько боеголовок. Накануне ракету представили в ходе военного парада в Тегеране, где присутствовал глава Республики Хасан Роухани и представители армии.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что ракета уменьшилась в размерах и в скором времени будет принята на вооружение иранской армии.