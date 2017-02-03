В Иране американские санкции назвали незаконными

Глава иранского МИД Джавад Зариф назвал новые санкции США нелегитимными и пригрозил ответными мерами.

По словам министра, дополнительные ограничения, введенные Вашингтоном накануне, несовместимы с обязательствами США и резолюцией 2231 Совбеза ООН, закрепившей соглашения между Тегераном и «шестеркой», передает Reuters.

Он добавил, что с иранской стороны последуют ограничения в отношении граждан и юрлиц США, оказывавших различную помощь террористическим группировкам.

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