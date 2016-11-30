МИД Ирана заявил о солидарности с Россией в позиции по Сирии

Заместитель министра иностранных дел Ирана Ибрагим Рахимпур, выступая перед журналистами, заявил, что позиции Тегерана и Москвы по Сирии полностью идентичны.

- Наши с Россией позиции по Сирии и на переговорах, и в СМИ идентичны. Новое заявление президента Турции Эрдогана отличается от его позиции, озвученной неделю назад, - цитирует Рахимпура ТАСС.

По словам дипломата, Тегеран и Москва обсуждают возможность проведения совместной гуманитарной операции в Сирии.

- Мы ранее предпринимали гуманитарные действия в Сирии, но вопрос об участии в совместной гуманитарной операции с Россией в Сирии находится а работе, - сказал он.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства также заявил, что Иран рекомендует всем, в том числе Турции, воздерживаться от публичных заявлений по Сирии, подобных тому, которое сделал Эрдоган.