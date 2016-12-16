МИД Ирана вызвал посла Великобритании и призвал прекратить поддерживать терроризм

В связи с заявлением Министерства иностранных дел Великобритании о том, что Иран участвует в причинении страданий жителям сирийского Алеппо, поверенный в делах Соединенного Королевства в Тегеране был вызван в МИД ИРИ.

Как сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, британскому дипломату сообщили, что политика Ирана направлена исключительно на установление мира в Сирии и предоставление гуманитарной помощи сирийскому народу.

Также британскому поверенному было высказано пожелание, чтобы официальный Лондон перестал оказывать поддержку международным террористическим организациям, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Ранее, в четверг глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал послов России и Ирана, которым были высказаны претензии по поводу ситуации в сирийском Алеппо. По словам министра, Россия и Иран не заслуживают никаких похвал за начало эвакуации, поскольку причинили тяжелые страдания горожанам.

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Теги:
Места: США, Сирия
Организации: МИД
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