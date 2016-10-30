МИД Ирана выразил недоумение избрание Саудовской Аравии в СПЧ ООН

Саудовская Аравия ни по каким критериям не соответствует представлением о правовом государстве, поэтому избрание этого государства в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций можно назвать политически мотивированным. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.

- Я считаю, что участие некоторых стран, таких как Саудовская Аравия, наилучшим образом показывает, что международные инструменты защиты прав человека используются только в соответствии с политическими задачами, — цитирует Аракчи РИА «Новости» со ссылкой иранское агентство Fars.

Заместитель министра выразил недоумение по поводу того, что Саудовская Аравия прошла в СПЧ ООН под лозунгом развития прав женщин, которым, по его словам, в королевстве «придается наименьшее значение».

Аракчи также напомнил, что Саудовская Аравия ведет военную кампанию против шиитских повстанцев в Йемене, жертвами которой становятся мирные жители и дети.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 октября Генеральная Ассамблея ООН выбрала новый состав СПЧ, который будет работать с 2017 по 2019 год. Россия не получила достаточного числа голосов для переизбрания на новый срок.