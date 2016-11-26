Суд Ирана отменил решение о казни обвиняемого в коррупции миллиардера

Верховный суд Ирана отменил приговор, согласно которому, миллиардер Бабак Занджани должен был быть казнен.

Как отмечается в сообщении, Занджани, владеющий активами в Турции, ОАЭ, Малайзии, обвиняется в коррупции на нефтяном рынке.

Адвокаты миллиардера обжаловали решение суда о высшей мере наказания, однако на данный момент отмена приговора не является окончательной.

В 2012 году Занджани был внесен в санкционный список США в связи с нарушением санкций против Тегерана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Mizan.