Суд Ирана отменил решение о казни обвиняемого в коррупции миллиардера
Верховный суд Ирана отменил приговор, согласно которому, миллиардер Бабак Занджани должен был быть казнен.
Как отмечается в сообщении, Занджани, владеющий активами в Турции, ОАЭ, Малайзии, обвиняется в коррупции на нефтяном рынке.
Адвокаты миллиардера обжаловали решение суда о высшей мере наказания, однако на данный момент отмена приговора не является окончательной.
В 2012 году Занджани был внесен в санкционный список США в связи с нарушением санкций против Тегерана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Mizan.
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