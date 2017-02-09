Иран запустил баллистическую ракету

Американские СМИ сообщили о том, что Иран осуществил запуск баллистической ракеты с площадки около Тегерана.

По некоторым данным, это была ракета «земля-воздух» ближнего действия Mersad.

Резолюция ООН запрещает Ирану проводить запуски подобного рода.

По словам представителя Пентагона Кристофера Шервуда, ведомство не обладает информацией о недавнем запуске. Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости».