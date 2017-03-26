Иран ввел ответные санкции против 15 американских компаний

Иран заявил о введении санкций против 15 американских компаний. Такая реакция стала ответом на введенные ранее США ограничительные меры.

Как сообщает Press TV, американские организации попали под санкции из-за преступлений в Израиле и поддержки терроризма в Палестине.

Ранее Госдеп США ввел санкции против 30 компаний из десяти стран мира из-за невыполнения закона о нераспространении химического оружия. В американском списке оказались восемь российских компаний, которые подозреваются в связях с КНДР, Сирией и Ираном.