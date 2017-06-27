Иран вступился за Россию из-за санкций США

Председатель иранского парламента Али Ардешир Лариджани назвал введение новых санкций против России и Ирана нарушением обязательств Вашингтона.

По его словам, санкции США против России противоречат решениям и обязательствам, которые «вытекают из международного права, и говорят о неправомерности вмешательства в дела других государств».

Иранский политик также призвал создать механизм, позволяющий региональным правительствам предотвращать «такие произвольные решения».

По мнению Лариджани, США активно вмешиваются во внутренние дела других государств.

20 июня под санкции США попали 38 российских физических лиц и компаний, в том числе «ИФД Капитал», дочерние компании «Транснефти», а также компании ресторатора Евгения Пригожина и курирующий Крым замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров, сообщает Ura.ru.

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