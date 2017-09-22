Иран создал баллистическую ракету на несколько боеголовок

В Тегеране во время военного парада сегодня утром представлена новая баллистическая ракета с дальностью полета две тысячи километров, к тому же способная при этом нести сразу несколько боеголовок.

На параде приняли участие высокопоставленные лица Ирана - президент Ирана Хасан Роухани и бригадный генерал армии Ирана Амир Али Хаджизадех.

Президент Ирана отметил, что страна и дальше будет развивать ракетный потенциал, и ни одно государство на планете не сможет ей в этом помешать, намекая на реакцию США.

Вашингтон в этой связи внес 18 организаций и физлиц Ирана в список санкций, передает РИА Новости.