Иран сообщил о создании сверхмощной бомбы
Иран заявил о создании 10-тонной бомбы, названной «отцом всех бомб». Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.
Он сказал: «По поручению военно-космических сил организация оборонной промышленности изготовила бомбу весом 10 тонн». Хаджизаде отметил, что бомбы можно сбрасывать с самолетов Ил, и они способны причинить большие разрушения, пишет РБК.
Он назвал снаряд «отцом всех бомб» по аналогии с «матерью всех бомб», разработанной в США и сброшенной на Афганистан в апреле 2017 года, в результате чего были уничтожены 36 боевиков «Исламского государства» (ИГ – запрещена в РФ).
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