Иран собрался заменить английский язык на русский

Иран начинает переговоры с Минобрнауки РФ в связи с заменой английского языка, как второго иностранного в образовательной системе страны, другими языками, в том числе русским.

По словам министра образования и воспитания Ирана Сейеда Мохаммада Батхаи, политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить сюда русский.

Он также отметил, что пообщался с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой о подготовке соответствующих учителей в этой области.

«Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая в конечном счете будет готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, чтобы потом его реализовать», - цитирует «Интерфакс» слова иранского министра.

При этом, по его словам, сотрудничество в языковой сфере должно проходить на взаимной основе для того, чтобы и «в российских школах