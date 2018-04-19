Иран собрался заменить английский язык на русский

Иран начинает переговоры с Минобрнауки РФ в связи с заменой английского языка, как второго иностранного в образовательной системе страны, другими языками, в том числе русским.

По словам министра образования и воспитания Ирана Сейеда Мохаммада Батхаи, политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить сюда русский.

Он также отметил, что пообщался с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой о подготовке соответствующих учителей в этой области.

«Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая в конечном счете будет готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, чтобы потом его реализовать», - цитирует «Интерфакс» слова иранского министра.

При этом, по его словам, сотрудничество в языковой сфере должно проходить на взаимной основе для того, чтобы и «в российских школах

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Теги:
Места: Россия, Иран
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