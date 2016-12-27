Иран раскрыл планы Саудовской Аравии по свержению Башара Асада

Министр обороны Ирана Хусейн Дехган поставил под сомнение участие Саудовской Аравии в межсирийских переговорах, поскольку Эр-Рияд не скрывает своих планов по свержению действующего президента Сирии Башара Асада.

- Они стремятся свергнуть существующий режим. Нельзя вести переговоры с теми, кто к этому стремится. Необходимо дать им решительный ответ. Это касается и остальных тоже, — цитирует Дехгана РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала RT.

По словам главы военного ведомства Ирана, найти пути решения кризиса можно легко, если неукоснительно следовать трем принципам.

- Первый принцип – сохранение территориальной целостности Сирии как единого государства. Второй принцип – сирийский политический режим не может быть предметом сомнения. В настоящее время там Башар Асад. Если они (противники Асада) согласятся признать принцип единства Сирии, президентство Башара Асада и нынешний правящий политический режим, тогда оппозиция сможет сесть за стол переговоров с правящим режимом Сирии и выдвигать свои требования, — заявил Дехган.

По убеждению министра, только в этом случае есть шанс найти точки для восстановления безопасности и стабильности, продолжения политического процесса.

Дехган подчеркнул, что право принимать решение по политическому устройству в Сирии имеет только народ этой страны.

- Нынешнее иностранное вмешательство не будет способствовать урегулированию, оно лишь ухудшит ситуацию. Это одна из причин провала переговоров в Женеве, — добавил Дехган.