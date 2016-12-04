Иран пригрозил выйти из соглашения по атому

Иран может выйти из соглашения по атому, если санкции США в отношении страны не будут сняты, заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф.

Ранее действующий президент США Барак Обама заявил о своем намерении подписать закон о продлении санкций против Ирана на десять лет.

Санкции направлены против энергетической отрасли Ирана, чтобы помешать Тегерану создать ядерное оружие. Срок действия документа истекает в декабре 2016 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

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