Иран подтвердил полное совпадение с российской своей позиции по Сирии

Позиция Тегерана по вопросу сирийского урегулирования полностью совпадает с позицией Москвы. Такое заявление сделал советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

- У Ирана и России есть точки соприкосновения в том, что касается сирийского вопроса. Одна из них – недопущение распада Сирии и защита ее территориальной целостности, это объединяет нас с Россией, — цитирует Велаяти РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Тегеране состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Ирана Хосейном Ансари, на которой обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Сирии.