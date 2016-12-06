Иран подтвердил полное совпадение с российской своей позиции по Сирии
Позиция Тегерана по вопросу сирийского урегулирования полностью совпадает с позицией Москвы. Такое заявление сделал советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
- У Ирана и России есть точки соприкосновения в том, что касается сирийского вопроса. Одна из них – недопущение распада Сирии и защита ее территориальной целостности, это объединяет нас с Россией, — цитирует Велаяти РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Тегеране состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Ирана Хосейном Ансари, на которой обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Сирии.
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