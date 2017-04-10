Иран ответит на удар США по авиабазе в Сирии

Иран рассматривает возможные дипломатические и политические меры в ответ на авиаудары США по сирийскому аэродрому. Такое распоряжение дал председатель парламента Ирана Али Лариджани.

Член комиссии по национальной безопасности и иностранной политике иранского парламента Хишматулла Фалахатпише назвал решение президента США Дональда Трампа расистскими, отметив, что Соединенные Штаты нарушили международные конвенции.

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и президент Хасан Роухани заявили о необходимости создать независимую комиссию, в которую войдут представители разных государств. Она должна будет выяснить обстоятельства химатаки на территории в Сирии.

7 апреля США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американские власти считают, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, сообщает «Экономика сегодня».