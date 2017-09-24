Иран отменил авиасообщение с Иракским Курдистаном

Иран приостановил полеты в Иракский Курдистан по просьбе Багдада.

Пресс-секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Киван Хосрави заявил: «По просьбе центрального правительства Ирака все полеты из Ирана в аэропорты Сулеймании и Эрбиля, а также рейсы через воздушное пространство нашей страны в курдский регион прекращены».

Как пишет ТАСС, такое решение было принято из-за намерения курдских чиновников провести референдум о независимости.

Ранее авиакомпании Mahan Air и Caspian Air совершали регулярные рейсы из ИРИ в курдский район.