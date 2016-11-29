Иран отказался сокращать объемы добычи нефти
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил журналистам, что правительство страны не планирует ограничивать объемы добычи углеводородов.
- Нет, мы не будем. Никаких переговоров об этом мы не ведем, - цитирует ТАСС ответ министра на вопрос, собирается ли Иран сокращать добычу.
Зангане отказался спрогнозировать решения, которые будут приняты по итогам саммита ОПЕК в Вене.
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