Иран отказался сокращать объемы добычи нефти

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил журналистам, что правительство страны не планирует ограничивать объемы добычи углеводородов.

- Нет, мы не будем. Никаких переговоров об этом мы не ведем, - цитирует ТАСС ответ министра на вопрос, собирается ли Иран сокращать добычу.

Зангане отказался спрогнозировать решения, которые будут приняты по итогам саммита ОПЕК в Вене.