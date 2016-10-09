Иран обвинил США в причастности к авиаудару в Сане

Тегеран обвиняет США в причастности к мощному авиаудару по столице Йемена, в результате которого накануне погибло более ста человек. С заявлением на эту тему сегодня выступил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

Накануне при авиаударе по траурной церемонии в Сане погибли, по данным ООН, 140 человек, еще 525 пострадали. По другим данным, количество жертв достигло 213 человек.

Повстанцы-хуситы обвинили в совершении этого авиаудара арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, в результате удара с воздуха был убит и мэр Саны.