Иран обвинил США в причастности к авиаудару в Сане
Тегеран обвиняет США в причастности к мощному авиаудару по столице Йемена, в результате которого накануне погибло более ста человек. С заявлением на эту тему сегодня выступил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Накануне при авиаударе по траурной церемонии в Сане погибли, по данным ООН, 140 человек, еще 525 пострадали. По другим данным, количество жертв достигло 213 человек.
Повстанцы-хуситы обвинили в совершении этого авиаудара арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, сообщает РИА Новости.
По некоторым данным, в результате удара с воздуха был убит и мэр Саны.
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