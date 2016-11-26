Иран обсуждает возможность приобретения российских Су-30
Иран рассматривает вопрос о приобретении российских многоцелевых истребителей Су-30, заявил министр обороны страны Хосейн Дехган.
- Покупка истребителей Су-30 стоит на повестке дня у министерства обороны, — цитирует «РИА Новости» слова Дехгана.
Су-30 - российский двухместный многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.
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