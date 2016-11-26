Иран может предоставить ВКС РФ авиабазу в Хамадане
Иран может предоставить ВКС РФ возможность использования авиабазы «Ноже» в Хамадане, заявил министр обороны страны Хосейн Дехган.
По его словам, если того потребует ситуация в Сирии, Иран готов оказать поддержку, повторно предоставив для использования самолетами РФ базы в Хамадане.
ВКС РФ впервые использовали иранский аэродром «Хамадан» для нанесения авиаударов по объектам террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) в августе 2016 года. Ранее ВКС РФ использовали аэродром Хмеймим в Сирии, сообщает «РИА Новости».
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