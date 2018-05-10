Иран и Израиль могут обменяться ударами

Выходом из ядерной сделки Вашингтон провоцирует обострение конфликта между Ираном и Израилем.

По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, на Ближнем Востоке может разразиться новая война. Он ожидает, что Иран и Израиль как минимум обменяются ударами, передает НСН.

При этом востоковед обратил внимание на то, что сам Иран от дальнейшего соблюдения условий ядерной сделки не отказывается.

Эксперты полагают, что отказ от сделки с Ираном поможет президенту США Дональду Трампу укрепить свой престиж в партии, но в то же время ставит под угрозу переговоры с Пхеньяном, поскольку КНДР может усомниться в договороспособности Вашингтона.

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