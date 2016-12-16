Иракскому спецназу известно местонахождение главы ДАИШ Абу Бакра аль-Багдади

Командир спецназа иракских Вооруженных сил генерал-майор Фадель Барвари заявил, что его подразделению известно местонахождение главаря ДАИШ (запрещенная в РФ организация) Абу Бакра аль-Багдади, а также известно обо всех его перемещениях.

- Аль-Багдади содержался в иракских тюрьмах в течение десяти лет, прежде чем был отпущен на свободу, и власти обладают достаточной информацией о нем. Сейчас он находится в городке Эль-Баадж к западу от Мосула (неподалеку от границы с Сирией), - цитирует Барвари ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Аль-Маядин».

По словам командира иракских спецназовцев, главарь террористов скрывается под землей и постоянно передвигается.

- Он также все время меняет внешность – сбривает бороду или изменяет черты лица при помощи пластических операций, чтобы его не узнали, - заявил Барвари.

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