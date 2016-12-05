Иракский спецназ ликвидировал в Мосуле министра нефти ДАИШ

Управление по борьбе с терроризмом Ирака сообщило о том, что в ходе операции по освобождению Мосула в провинции Найнава ликвидирован министр нефти террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

Высокопоставленного деятеля боевиков звали Асгад Абу Азам, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Операция по освобождению от террористов Мосула началась 17 октября 2016 года, в ней участвует иракская национальная армия при поддержке международной коалиции во главе с США.