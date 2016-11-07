Иракский Курдистан просит Россию о помощи

Ирак просит Россию оказать стране военную и гуманитарную помощь. Об этом заявил министр внешних связей регионального правительства Иракского Курдистана Фаллях Мустафа во время встречи с спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым.

По его словам, сейчас вопрос противодействия терроризму является критически важным, так как борьба идет за "столицу ИГИЛ" (запрещена в РФ).

«В этой связи мы считаем, что мировому сообществу, и прежде всего нашим союзникам, одним из которых является Россия, необходимо оказать нам разностороннюю поддержку», - заявил Мустафа в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что Ирак запросил у России гуманитарную помощь для оказания поддержки беженцам, которые пришли в Иракский Курдистан из других районов страны, а также из Сирии

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