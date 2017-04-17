Иракский чиновник предложил сбрасывать финики на Мосул

Глава иракской комиссии по правам человека Газван Хамид ад-Давуди призвал местные власти сбрасывать финики на осажденный Мосул, чтобы спасти местных жителей от голода.

Он также отметил, что гуманитарная обстановка в осажденном западном Мосуле находится на беспрецедентно низком уровне.

«Финики очень недорогие и доступны в изобилии в Ираке», — заявил чиновник, добавив, что их надо сбрасывать с самолетов вместо листовок, которые государство использует для информирования населения, тратя на печать миллионы динаров.

Газван Хамид ад-Давуди также уточнил, что запасы продовольствия в Мосуле или вот-вот закончатся, или уже закончились, однако террористы проблем с питанием не испытывают.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула продолжается с октября 2016 года, сообщает «РИА Новости».