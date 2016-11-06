Иракские военные вошли в жилые кварталы Мосула

Правительственные силы Ирака впервые с начала операции по освобождению Мосула от террористов вошли в северные кварталы города. Армии удалось взять под контроль жилые районы Эс-Саада и Бауиза.

Также сообщается, что ВВС Ирака уничтожили несколько складов с вооружением ИГ (запрещено в РФ). С востока антитеррористические подразделения при поддержке бронетанковых частей продолжают продвигаться к центру города.

Боевики используют беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, а также дальнобойные снаряды с отравляющими веществами, в частности, горчичным газом и хлором, сообщает ТАСС.

Наземная операция по освобождению Мосула от ИГ началась 17 октября. Помимо правительственных сил, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция.

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