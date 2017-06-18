Иракские военные приступили к штурму Старого города в Мосуле

Армия Ирака начала наступление на Старый город в Мосуле, подконтрольный группировке «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).

Как пишет РИА Новости, в операции принимают участие контртеррористические силы и федеральная полиция. Район Старого города остался последним оплотом террористов в Мосуле. Операция иракской армии осложняется средневековой планировкой района.

В конце мая иракская армия начала штурм последних районов в западной части Мосула. Операция по осовобождению от боевиков началась в октябре 2016 года. Иракских военных поддерживает коалиция во главе с США.

Армия уже освободила восточную часть. Власти Ирака считают, что на восстановление города потребуется более 5 лет и миллиарды долларов.