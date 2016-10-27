Иракские правозащитницы получили премию Сахарова
Две женщины, сбежавшие из плена боевиков ДАИШ, стали лауреатами премии имени Сахарова "За свободу мысли". В Европарламенте отмечают, что награду вручат представителям народности езидов в Ираке Надии Мурад и Ламийе Аджи Башар.
В мае 2014 года женщины были захвачены в плен объединением ДАИШ, деятельность которого запрещена в РФ. В ноябре 2014 Мурад удалось сбежать. В этом году Надия Мурад получила также премию Вацлава Гавела. Аджи Башар сбежала в апреле 2016 года. При побеге она подорвалась на мине и получила серьезные травмы.
Правозащитницы занимаются борьбой за права езидов и женщин, попавших в плен к боевикам, сообщает РИА "Новости".
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