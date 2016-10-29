Иракская армия взяла еще один город к югу от Мосула
Иракская армия продолжает наступление на Мосул с юга, освободив еще один город от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в субботу агентство Associated Press.
Перед тем, как военные вошли в город Шура, он подвергся массированному артобстрелу и ударам с воздуха.
По словам местных военачальников, город был взят практически без боя, так как большинство террористов успели покинуть его ранее на этой неделе, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом».
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