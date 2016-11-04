Иракская армия выбила террористов из шести кварталов Мосула

Шесть кварталов в восточной части города Мосула освобождены от террористов правительственной армией Ирака. Об этом заявил командующий операцией генерал-лейтенант Абдуламир Йаралла.

Речь идет о кварталах Аль-Маляин, Ас-Самах, Аль-Хадра, Киркукли, Аль-Кудс и Аль-Карама, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

Наступление иракской армии поддерживают военная авиация коалиции, возглавляемой США, и артиллерия. СМИ отмечают, что пока войска продвигаются по практически пустым районам, к штурму заселенных кварталов армия пока не приступала.