Иракская армия выбила террористов из шести кварталов Мосула
Шесть кварталов в восточной части города Мосула освобождены от террористов правительственной армией Ирака. Об этом заявил командующий операцией генерал-лейтенант Абдуламир Йаралла.
Речь идет о кварталах Аль-Маляин, Ас-Самах, Аль-Хадра, Киркукли, Аль-Кудс и Аль-Карама, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».
Наступление иракской армии поддерживают военная авиация коалиции, возглавляемой США, и артиллерия. СМИ отмечают, что пока войска продвигаются по практически пустым районам, к штурму заселенных кварталов армия пока не приступала.
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