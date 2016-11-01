Иракская армия выбила боевиков из здания телецентра в Мосуле

Здание телецентра в восточной части Мосула полностью освобождено от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) подразделениями иракской армии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство The Associated Press.

По данным американской разведки, в обороне Мосула занято от трех до трех с половиной тысячи боевиков.

Операция по освобождению Мосула началась 17 октября, в ней принимают участие силы коалиции во главе с США, а также иракская правительственная армия.