Иракская армия уничтожила под Мосулом одного из главарей ИГ Абу Анас аш-Шишани

Иракская армия уничтожила в предместье Мосула одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) уроженца Чечни Абу Анаса аш-Шишани.

Боевик был убит в результате авиаудара под Мосулом, где, по данным иракских ВС, укрывалась группа террористов.

Ранее также были уничтожены командиры «Исламского государства» Умар аш-Шишани, и Абу Ибрагим аш-Шишани, сообщает ТАСС.