Иракская армия уничтожила под Мосулом одного из главарей ИГ Абу Анас аш-Шишани
Иракская армия уничтожила в предместье Мосула одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) уроженца Чечни Абу Анаса аш-Шишани.
Боевик был убит в результате авиаудара под Мосулом, где, по данным иракских ВС, укрывалась группа террористов.
Ранее также были уничтожены командиры «Исламского государства» Умар аш-Шишани, и Абу Ибрагим аш-Шишани, сообщает ТАСС.
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