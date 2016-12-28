Иракская армия освободила от ИГ большую часть Мосула

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил об освобождении от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) большей части Мосула.

По его словам, большая часть Мосула, а также его окрестности, входящие в провинцию Найнава, освобождены.

Дипломат также объявил о начале операции освобождению оставшихся 16 районов Мосула.

Ранее на левом берегу реки Тигр в квартале Бакр в Мосуле бойцами антитеррористического подразделения Ирака захвачен в плен один из помощников главаря группировки ДАИШ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает RT.