Иракская армия освободила от ИГ большую часть Мосула
Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил об освобождении от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) большей части Мосула.
По его словам, большая часть Мосула, а также его окрестности, входящие в провинцию Найнава, освобождены.
Дипломат также объявил о начале операции освобождению оставшихся 16 районов Мосула.
Ранее на левом берегу реки Тигр в квартале Бакр в Мосуле бойцами антитеррористического подразделения Ирака захвачен в плен один из помощников главаря группировки ДАИШ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает RT.
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