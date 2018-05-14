В Ираке повесят убийцу-палача российских дипломатов

В Ираке суд приговорил к смертной казни через повешение террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата в 2006 году.

Отмечается, что обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев вместе с вооруженной группировкой. Также известно, что он участвовал в казни одного из дипломатов.

В 2006 году в Багдаде было совершено нападение на автомобиль российского посольства.

В результате погиб сотрудник российской дипмиссии Виталий Титов.

Кроме того, нападавшие похитили, а затем убили третьего секретаря посольства Федора Зайцева и сотрудников дипмиссии Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, отмечает РИА Новости.