В Ираке обнаружили массовое захоронение военных

В Ираке недалеко от Мосула найдено массовое захоронение людей. Предположительно в одном месте закопано около четырех тысяч тел.

По данным газеты «Telegraph», большая воронка найдена в районе Хасфа недалеко от дороги, связывающей Мосул с Багдадом. Журналист издания рассказывает, что террористы «Исламского государства» (ИГ - запрещена в РФ) сваливали тела захваченных в плен иракских силовиков после захвата Мосула летом 2014 года.

Местные жители сообщили изданию, что жертв расстреливали и сваливали в яму площадью более 400 метров. К 2015 году боевики засыпали эту воронку землей.

В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади рассказал о начале операции по освобождению западного Мосула.