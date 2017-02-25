В Ираке обнаружили массовое захоронение военных
В Ираке недалеко от Мосула найдено массовое захоронение людей. Предположительно в одном месте закопано около четырех тысяч тел.
По данным газеты «Telegraph», большая воронка найдена в районе Хасфа недалеко от дороги, связывающей Мосул с Багдадом. Журналист издания рассказывает, что террористы «Исламского государства» (ИГ - запрещена в РФ) сваливали тела захваченных в плен иракских силовиков после захвата Мосула летом 2014 года.
Местные жители сообщили изданию, что жертв расстреливали и сваливали в яму площадью более 400 метров. К 2015 году боевики засыпали эту воронку землей.
В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади рассказал о начале операции по освобождению западного Мосула.
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