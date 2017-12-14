В Ираке казнили десятки террористов
На юге Ирака приведен в исполнение смертный приговор в отношении 38 человек, воевавших в рядах террористической группировки ДАИШ (запрещена в России).
В настоящее время в иракских тюрьмах пребывают несколько десятков тысяч человек, обвиняемых в связях с террористами. Им грозит смертная казнь или пожизненное заключение, сообщает издание The Independent.
Правозащитники обвиняют власти страны в том, что приговоры бывшим боевикам выносятся с нарушениями. В частности, их лишают возможности подавать апелляции. Багдад утверждает, что все процессуальные нормы соблюдаются.
Следующая новость Инженер из Британии провел интернет по веревке
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии