В Ираке казнили десятки террористов

На юге Ирака приведен в исполнение смертный приговор в отношении 38 человек, воевавших в рядах террористической группировки ДАИШ (запрещена в России).

В настоящее время в иракских тюрьмах пребывают несколько десятков тысяч человек, обвиняемых в связях с террористами. Им грозит смертная казнь или пожизненное заключение, сообщает издание The Independent.

Правозащитники обвиняют власти страны в том, что приговоры бывшим боевикам выносятся с нарушениями. В частности, их лишают возможности подавать апелляции. Багдад утверждает, что все процессуальные нормы соблюдаются.