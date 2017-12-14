В Ираке казнили десятки террористов

На юге Ирака приведен в исполнение смертный приговор в отношении 38 человек, воевавших в рядах террористической группировки ДАИШ (запрещена в России).

В настоящее время в иракских тюрьмах пребывают несколько десятков тысяч человек, обвиняемых в связях с террористами. Им грозит смертная казнь или пожизненное заключение, сообщает издание The Independent.

Правозащитники обвиняют власти страны в том, что приговоры бывшим боевикам выносятся с нарушениями. В частности, их лишают возможности подавать апелляции. Багдад утверждает, что все процессуальные нормы соблюдаются.

Новости по теме
Теги:
События: терроризм
Следующая новость Инженер из Британии провел интернет по веревке

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО