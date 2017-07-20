Ирак закупит у России сотни танков
Иракские и российские власти подписали контракт на поставку большой партии танков Т-90.
Согласно данным Центра анализа стратегий и технологий, речь идет о сотнях боевых машин, а сумма контракта может превышать миллиард долларов.
Глава центра Руслан Пухов назвал данную сделку серьезным успехом Москвы в сфере внешней политики, передает НСН со ссылкой на отечественные СМИ.
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