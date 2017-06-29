Ирак сообщил об освобождении Мосула от террористов

Представитель министерства обороны Ирака объявил об освобождении от террористов города Мосула, который оставался под контролем бандитов порядка трех лет.

Все района, по словам представителя, зачищены, оставшиеся боевики находятся под полным контролем иракских властей, и им не остается другого выбора, кроме как сдаться.

Правительственные силы вернули контроль над территорией соборной мечети Ан-Нури, где главарь «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади три года назад объявил о создании халифата, провозгласив Мосул его столицей.

Всего при отступлении боевиков было поймано около 500 человек, сообщает ТАСС.

Власти Ирака начали операцию по освобождению города в октябре 2016 года.