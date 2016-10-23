Ирак не собирается снижать уровень добычи нефти

Власти Ирака отказываются снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет сейчас 4,7 миллиона баррелей в день, сообщает Bloomberg.

- Мы прошли отметку 4,7 миллиона баррелей в день. Мы не собираемся возвращаться назад. Это вопрос суверенитета, - сказал глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалах аль-Амри.

По словам заместителя министра нефти Ирака Файяда аль-Нима, добыча нефти на территориях, контролируемых федеральным правительством, в сентябре 2016 года достигла 4,228 миллиона баррелей в день, а на территории, которая находится под контролем курдов — 546 тысяч баррелей в день.

Страны ОПЕК уже долгое время пытаются договориться о снижении уровня добычи нефти для стабилизации цен на сырье. Речь идет об ограничении добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки.

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