Ирак приступил к сокращению объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК
В рамках договоренностей, достигнутых странами-экспортерами нефти, Министерство нефтяной промышленности Ирака приступило к сокращению добычи. Об этом объявил глава ведомства Джаббар аль-Лаиби.
По словам министра, Ирак подтвердил приверженность соглашению ОПЕК и приступил к плановому сокращению объемов производства нефти, - сообщает «Интерфакс».
Ирак, занимающий второе место в ОПЕК после Саудовской Аравии по объему производства нефти, пообещал сократить добычу на 210 тысяч баррелей в сутки или на 4,5 процента от нынешнего объем.
В целом государства картеля намерены снизить производство нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, начиная с января, чтобы добиться стабильности на мировом рынке.
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