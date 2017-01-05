Ирак приступил к сокращению объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК

В рамках договоренностей, достигнутых странами-экспортерами нефти, Министерство нефтяной промышленности Ирака приступило к сокращению добычи. Об этом объявил глава ведомства Джаббар аль-Лаиби.

По словам министра, Ирак подтвердил приверженность соглашению ОПЕК и приступил к плановому сокращению объемов производства нефти, - сообщает «Интерфакс».

Ирак, занимающий второе место в ОПЕК после Саудовской Аравии по объему производства нефти, пообещал сократить добычу на 210 тысяч баррелей в сутки или на 4,5 процента от нынешнего объем.

В целом государства картеля намерены снизить производство нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, начиная с января, чтобы добиться стабильности на мировом рынке.