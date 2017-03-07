Ирак предложил вернуть Сирии членство в ЛАГ

МИД Ирака высказался за восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).

Глава ведомства Ибрагим аль-Джаафари заявил, что в сообществе должен быть представлен народ каждого арабского государства. В противном случае, по его словам, нельзя говорить о единстве арабской нации, передает ТАСС.

Министр призвал ЛАГ пересмотреть решение о приостановлении членства Сирии. Он отметил, что это предложение полностью согласуется с позицией Ирака относительно мирного разрешения сирийского кризиса. Инициативу Багдада поддержали ряд арабских стран.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года.