Ирак предложил вернуть Сирии членство в ЛАГ
МИД Ирака высказался за восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).
Глава ведомства Ибрагим аль-Джаафари заявил, что в сообществе должен быть представлен народ каждого арабского государства. В противном случае, по его словам, нельзя говорить о единстве арабской нации, передает ТАСС.
Министр призвал ЛАГ пересмотреть решение о приостановлении членства Сирии. Он отметил, что это предложение полностью согласуется с позицией Ирака относительно мирного разрешения сирийского кризиса. Инициативу Багдада поддержали ряд арабских стран.
Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года.
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