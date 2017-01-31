Ирак отказался от идеи «симметричного ответа» на миграционные указы Трампа

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил журналистам, что правительство страны не будет применять «симметричных мер» по отношению к американским гражданам в связи с миграционными указами нового главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам Аль-Абади, Багдад «не одобряет то, как был выпущен данный указ, и не хочет таким же образом оскорбить американский народ», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Ранее глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран прекращает выдачу виз для граждан США в качестве ответной меры на временный запрет Вашингтоном въезда в Соединенные Штаты.

Трамп издал несколько указов, связанных с новой иммиграционной политикой США. В частности, он на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну граждан семи мусульманских государств - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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